La madre lascia mezzo milione di euro in buoni postali tre fratelli in lite per 21 anni per l’eredità

Notizia in breve

Una donna ha lasciato circa 500.000 euro in buoni postali ai figli, dopo una lite che durava da più di venti anni. I tre fratelli si sono scontrati per l’eredità, ma alla fine hanno trovato un accordo che ha sistemato la divisione dei beni. La causa si è protratta per più di due decenni prima di arrivare a una soluzione condivisa.