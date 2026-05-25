La madre lascia mezzo milione di euro in buoni postali tre fratelli in lite per 21 anni per l’eredità
Una donna ha lasciato circa 500.000 euro in buoni postali ai figli, dopo una lite che durava da più di venti anni. I tre fratelli si sono scontrati per l’eredità, ma alla fine hanno trovato un accordo che ha sistemato la divisione dei beni. La causa si è protratta per più di due decenni prima di arrivare a una soluzione condivisa.
Mezzo milione di euro in buoni postali in eredità, una causa di oltre venti anni e l’accordo finale che sistema i conti.È il riassunto della vertenza tra tre fratelli che è iniziata alla morte della loro madre, avvenuta il 2 giugno 2005. La donna, titolare insieme a uno dei tre fratelli di buoni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Polizze fantasma, sparito mezzo milione di euro Altre denuncia per madre e figlio
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