La madre lascia mezzo milione di euro in buoni postali tre fratelli in lite per 21 anni per l’eredità

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha lasciato circa 500.000 euro in buoni postali ai figli, dopo una lite che durava da più di venti anni. I tre fratelli si sono scontrati per l’eredità, ma alla fine hanno trovato un accordo che ha sistemato la divisione dei beni. La causa si è protratta per più di due decenni prima di arrivare a una soluzione condivisa.

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Mezzo milione di euro in buoni postali in eredità, una causa di oltre venti anni e l’accordo finale che sistema i conti.È il riassunto della vertenza tra tre fratelli che è iniziata alla morte della loro madre, avvenuta il 2 giugno 2005. La donna, titolare insieme a uno dei tre fratelli di buoni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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