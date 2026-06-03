Schlein vuole dare 200 euro al mese ai giovani sotto ai 35 anni e non solo
Elly Schlein ha annunciato un piano per offrire un contributo di 200 euro al mese ai giovani sotto i 35 anni, estendendo l'idea anche ad altre categorie. La proposta mira a sostenere i lavoratori più giovani e a stimolare un intervento governativo in questa direzione. La leader ha invitato il governo a prendere provvedimenti per attuare questa misura.
Un contributo economico per i più giovani. Elly Schlein lancia una nuova proposta e sfida il governo Meloni ad agire nei confronti lavoratori più giovani. La segretaria del Partito democratico guarda alle prossime Politiche e alla costruzione del campo largo che intende sfilare Palazzo Chigi alla. 🔗 Leggi su Today.it
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