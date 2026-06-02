Cinque laboratori gratuiti per giovani dai 14 ai 35 anni a Vasto | i corsi e le modalità di iscrizione

Cinque laboratori gratuiti per giovani tra i 14 e i 35 anni inizieranno nelle prossime settimane a Vasto. Il progetto, chiamato Abruzzo Giovani, è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. È promosso da Pmi Services in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto. Le attività sono aperte a cittadini dei Comuni vicini e prevedono modalità di iscrizione da comunicare prossimamente.

Prenderanno il via nelle prossime settimane le attività del progetto Abruzzo Giovani, finanziato attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, promosso da Pmi Services in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto, destinato anche ai Comuni di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come L'Estetista Cinica ha creato un impero da 150 Milioni

Notizie e thread social correlati

Inaugurato sportello informativo per orientamento a lavoro e iscrizione laboratori gratuitiIl Comune di Fasano ha aperto uno sportello informativo dedicato all’orientamento professionale e all’iscrizione a laboratori gratuiti.

Dal 20 aprile laboratori pomeridiani gratuiti per ragazzi tra gli 11 e i 14 anniDal 20 aprile inizieranno i laboratori pomeridiani gratuiti destinati a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, organizzati dal Comune di Piacenza.

Temi più discussi: Trinitapoli, cinque laboratori gratuiti per orientare i giovani al mondo del lavoro; Trinitapoli – Attivati 5 laboratori gratuiti di orientamento e formazione per giovani, studenti e disoccupati; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini 6-7 giugno); Burattini e teatro di figura a Sasso Marconi: laboratori e spettacoli per tutta la famiglia.

Burattini e teatro di figura a Sasso Marconi: laboratori e spettacoli per tutta la famigliaLa rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune con la Direzione artistica di Teatrino Giullare, compagnia teatrale di Sasso Marconi già insignita di importanti riconoscimenti ... bolognatoday.it

La Puglia celebra la danza: cinque giorni di stage e laboratori gratuiti a TorittoDal 22 al 26 settembre, l’Associazione Artistica PROMETHEVS di Toritto apre le porte a cittadini di tutte le età per una settimana interamente dedicata alla danza. L’iniziativa, completamente gratuita ... lagazzettadelmezzogiorno.it