Lazio al via domande per ' voucher per lo sport' | 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni

Da oggi, fino al 13 maggio, è possibile presentare le domande per il voucher per lo sport rivolto ai giovani tra i 6 e i 18 anni. L'iniziativa, promossa dall'ente pubblico dedicato allo sport e al benessere, prevede un contributo di 500 euro destinato ai cittadini in questa fascia di età. La richiesta può essere inviata attraverso il sito ufficiale dell’ente, che ha aperto le procedure online.

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - A partire da oggi, lunedì 13 aprile 2026 e sino al 13 maggio, sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu) tutti i residenti nella regione Lazio, dai 6 ai 18 anni le cui famiglie abbiano un Isee non superiore ai 50mila euro, possono presentare domanda per ricevere il voucher di 500 euro e scegliere dove fare sport tra i 5.454 corsi di varie discipline, messi a disposizione da 1.961 realtà sportive. Per il secondo anno consecutivo, la Regione Lazio, in collaborazione con Sport e Salute, sceglie di investire in maniera decisa sulla pratica sportiva, abbattendo la barriera economica d'accesso. E la risposta del territorio è già eclatante.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lazio, al via domande per 'voucher per lo sport': 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni Voucher servizi prima infanzia, al via le domande: fino a 1.500 euro per le famiglieLe richieste per ricevere i contributi della Regione Veneto nell’Ambito di Verona potranno essere inoltrate dall'1 aprile al 15 maggio 2026 Si aprono... Servizio civile, in Lombardia 1433 posti per giovani dai 18 ai 28 anni; 25 ore a settimana a 519 euro al meseÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...