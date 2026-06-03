Schianto in piena notte | distrugge un' auto in sosta e fugge incastrato dalle telecamere

Nella notte, un’auto in sosta è stata distrutta da un veicolo che poi è fuggito. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell’incidente e l’autore del gesto, un operaio di 29 anni di origine albanese, residente in zona. Le immagini hanno consentito di identificare il conducente, che ha tentato di evitare le conseguenze per poche ore.

È durato solo poche ore il tentativo di farla franca per un operaio 29enne di origine albanese, residente a Vignola. Nella notte del 2 giugno, intorno all'una e mezza, il giovane si è reso protagonista di un rocambolesco incidente in via della Pace. Mentre era alla guida di un potente SUV. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Roma: incidente d'auto distrugge una famiglia, i dettagli - 1mattina News 03/03/2026

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