Schianto nella notte muore a 21 anni Antonio Basile | l’auto distrugge anche una cappella

Nella notte, intorno alle 3, un incidente stradale si è verificato su una strada provinciale, provocando la morte di un giovane di 21 anni. L’auto coinvolta ha causato danni anche a una cappella vicina. La vettura ha subito un impatto violento che ha reso inutilizzabile il veicolo e ha portato alla tragica scomparsa del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Una strada provinciale, il buio della notte e uno schianto devastante che non lascia scampo. È morto così Antonio Basile, 21 anni, originario di Porto Cesareo, in un incidente avvenuto intorno alle 3.45 lungo la strada che collega Lecce ad Arnesano. Il giovane aveva appena accompagnato la fidanzata a casa. Una tragedia improvvisa che ha scosso l’intero Salento e che, nel giro di poche ore, si è trasformata in un caso che coinvolge anche il mondo politico e istituzionale. La dinamica: perdita di controllo e impatto devastante. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida di una Mercedes GLC quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Schianto nella notte, muore a 21 anni Antonio Basile: l’auto distrugge anche una cappella Tragico schianto in auto, muore 21enne Antonio Basile: è il figlio del consigliere regionale pugliese DinoIl 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Leggi anche: Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notte