Terribile schianto contro i veicoli in sosta | auto si ribalta uomo estratto dalle lamiere

Un grave incidente si è verificato questa mattina in una strada trafficata, quando un’auto si è schiantata contro veicoli parcheggiati e si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno estratto un uomo dalle lamiere dell’auto. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, richiamati dal forte boato generato dall’impatto. Le operazioni di soccorso sono durate a lungo prima di completare il trasferimento del ferito in ospedale.

Una dinamica impressionante e un boato fortissimo che ha richiamato in strada numerosi residenti, seguiti dalle lunghe e complesse operazioni di soccorso per liberare il ferito dall’abitacolo.Verso le 21.30 di ieri, lunedì 20 aprile, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Porsche si schianta contro le auto in sosta: morto il 21enne alla guida, ferite due ragazze Notizie correlate Leggi anche: Auto si ribalta sulla carreggiata, conducente estratto dalle lamiere Incidente stradale a Porto Empedocle, auto si ribalta: giovane estratto dalle lamiereÈ successo in via Granciara dove il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terribile incidente a Mezzanego: motociclista grave, in elicottero al San Martino; Tragedia della strada: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce. Matteo Cecchinel è morto a 52 anni; Terribile incidente: Massimo Forconi sbanda con l’auto, muore a 67 anni finendo contro un muro; Volo nel vuoto sulla Superstrada in Abruzzo: il video del terribile incidente costato la vita a un 66enne. Il terribile schianto contro un’auto e la tragedia: Lorenzo muore a 24 anniCREAZZO (VI) – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo viale Industria a Creazzo, al confine con Sovizzo, dove un motociclista di 24 anni, ha perso la vita in ... nordest24.it Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it Terribile schianto alle porte di Sassari, auto distrutte: ci sono due feriti – Ecco cosa è successo facebook