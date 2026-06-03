Scherma | il giovane piacentino conquista il bronzo a Losanna

Un giovane schermidore piacentino ha conquistato il bronzo a Losanna, vincendo due assalti con un solo punto di margine. La vittoria è arrivata grazie a una serie di colpi decisivi negli ultimi secondi. Il maestro Albert Tena ha seguito da vicino l’atleta durante la competizione, fornendo indicazioni strategiche. La finale si è conclusa con un punteggio di 15-14. La medaglia è stata assegnata nel torneo di spada.

Come ha fatto Alexis a vincere due assalti per un solo punto?. Quale ruolo ha avuto il maestro Albert Tena nel successo svizzero?. Chi sono gli altri atleti piacentini che hanno sfidato l'élite europea?. Perché questi risultati internazionali sono fondamentali per la scherma locale?.? In Breve Trivini Bellini batte Szekeres e Peer con punteggi identici di 12-11.. Gabriele Guglielmetti conclude la competizione al quattordicesimo posto complessivo.. Emanuele Cuculi vince l'oro battendo il francese Ulysse Corval in finale.. Il maestro spagnolo Albert Tena guida gli atleti del Circolo Pettorelli.. Alexis Trivini Bellini conquista il bronzo a Losanna nella Next Generation Fencing Challenge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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