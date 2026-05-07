Scherma | Giulio Castori conquista il bronzo a Riccione

Durante una competizione di scherma a Riccione, un atleta ha conquistato la medaglia di bronzo. Oltre a lui, altri concorrenti hanno ottenuto il pass per la fase finale a Roma. L'Accademia di Fermo si è distinta, riuscendo a trionfare in più categorie. La gara ha visto numerosi atleti impegnati in diverse discipline, tutti in cerca di qualificazioni e riconoscimenti.

? Cosa scoprirai Chi sono gli altri atleti che hanno ottenuto il pass per Roma?. Come ha fatto l'Accademia di Fermo a dominare diverse categorie?. Perché le autorità locali hanno voluto incontrare personalmente i ragazzi?. Quali sfide attendono i fiorettisti e gli spadaccini il 28 maggio?.? In Breve Mattia Renzi, Silvio Scordi e Stanley Leech qualificati per le finali di Roma.. Silvio Scordi e Stanley Leech ottengono il pass per la categoria Assoluti e Under 20.. Gli assessori Alberto Scarfini e Mirco Giampieri incontrano gli atleti dell'Accademia di Fermo.. Le finali nazionali si terranno a Roma il prossimo 28 maggio.. Giulio Castori conquista il bronzo nel fioretto maschile under 17 a Riccione, garantendosi un posto in finale per i campionati italiani che si terranno a Roma il 28 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma: Giulio Castori conquista il bronzo a Riccione Notizie correlate Scherma, Giulio Castori conquista il bronzo e vola a Roma? Cosa sapere Giulio Castori ottiene il bronzo al Campionato nazionale Gold Cadetti di Riccione. Scherma: Mattia Serino domina a Riccione e conquista lo scudetto? Cosa sapere Mattia Serino vince il titolo nazionale Cadetti Gold di sciabola a Riccione. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scherma Fermo sul podio: Giulio Massimo Castori conquista il 3° posto ai Nazionali di Riccione; Scherma, Giulio Castori è medaglia di bronzo al Campionato nazionale Gold Cadetti; Scherma Giulio Castori conquista il bronzo e vola a Roma; Scherma | due podi marchigiani ai Nazionali di fioretto a Riccione. Scherma, Giulio Castori è medaglia di bronzo al Campionato nazionale Gold CadettiFERMO - Ma le ottime notizie per l'Accademia della Scherma Fermo non si fermano qui. A Roma alla finalissima per il titolo, insieme a Castori, ci sarà anche Mattia Renzi che col 14esimo posto finale c ... cronachefermane.it Complimenti al nostro studente Giulio Castori del 3 ASA - facebook.com facebook