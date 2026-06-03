Alla presentazione della nuova stagione dei teatri della Fondazione Donizetti, sono stati annunciati spettacoli pensati come spazi di riflessione per la comunità. La direttrice artistica ha spiegato che sceglie produzioni con questo obiettivo, mentre il direttore generale ha sottolineato l’intento di coinvolgere il pubblico in temi di attualità e cultura. L’evento ha visto la partecipazione di entrambe le figure, che hanno illustrato le linee guida della programmazione.

L’INTERVISTA. Alla presentazione della nuova stagione dei teatri della Fondazione Donizetti abbiamo intervistato la direttrice artistica Maria Grazia Panigada e il direttore generale Massimo Boffelli. Sette spettacoli per la stagione di Prosa e altrettanti per «Altri percorsi»: il Teatro Donizetti guarda alla nuova stagione dopo un’annata da record, con quasi 6mila abbonati e 60mila spettatori. «Grandi presenze», sottolinea il direttore della Fondazione Massimo Boffelli. Tra i grandi protagonisti della nuova stagione ci sono tra gli altri Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli, Ivana Monti e Ambra Angiolini, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Umberto Orsini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Scelgo gli spettacoli che possano essere luogo di riflessione per la comunità»

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