A inizio marzo, una rivista statunitense ha dedicato una copertina a un articolo su Heated Rivalry e sulle fujoshi, termine giapponese che indica le donne appassionate di storie di sesso e amore tra uomini. La discussione riguarda la possibilità di leggere e condividere queste fanfiction ovunque e senza restrizioni, sollevando interrogativi sulla diffusione di contenuti provenienti da questo mondo.

A inizio marzo, la rivista New York ha pubblicato un articolo di copertina su Heated Rivalry e sulle fujoshi, termine giapponese che indica le donne appassionate di storie di sesso e amore tra uomini. Il dibattito online che l’articolo ha suscitato continuava a tornare su un dettaglio specifico. Nel suo pezzo approfondito e apparentemente animato dalle migliori intenzioni, l’autore, E. Alex Jung, aveva inserito un link diretto a una fanfiction pubblicata su An Archive of Our Own (meglio noto come “ AO3 ”). Alcuni hanno sostenuto che indirizzare un pubblico mainstream verso scritti di fan, non solo di Heated Rivalry, sotto pseudonimo che non erano destinati a loro, fosse immorale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ha senso che le fanfiction di Heated Rivalry possano essere lette ovunque da tutti?

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