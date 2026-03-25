Jannik Sinner ha vinto una partita più difficile del previsto, confermando il suo andamento positivo nel torneo. Nonostante le difficoltà incontrate, il tennista ha portato a termine il match con successo. Continuerà ora nel suo percorso, affrontando la prossima sfida nel torneo. La sua prestazione ha mostrato determinazione e attenzione ai propri aspetti.

Una partita più complicata di quanto ci si potesse aspettare, ma Jannik Sinner l’ha portata a casa. Prosegue il cammino del n.2 del mondo nel Masters1000 di Miami. Sul campo dell’ Hard Rock Stadium, l’azzurro ha sconfitto il padrone di casa, Alex Michelsen, col punteggio di 7-5 7-6 (4), dovendo rimontare da una condizione di svantaggio nel secondo parziale: sotto 2-5 (break) e 1-3 nel tie-break. Come al solito, nei punti importanti Sinner è riuscito a tirar fuori il meglio di sé, potendo poi contare su un ottimo rendimento al servizio che spesso l’ha tirato fuori dai guai. Parlando in conferenza stampa, l’azzurro è tornato sull’analisi della partita e sull’importanza di alzare il livello quando conta maggiormente: “ Anzitutto mi concentro sul servire bene, imparando dalle partite precedenti e comprendendo cosa funziona meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Bisogna accettare che gli altri possano giocare meglio, mi concentro su quello che posso controllare”

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