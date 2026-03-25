Jannik Sinner | Bisogna accettare che gli altri possano giocare meglio mi concentro su quello che posso controllare
Jannik Sinner ha vinto una partita più difficile del previsto, confermando il suo andamento positivo nel torneo. Nonostante le difficoltà incontrate, il tennista ha portato a termine il match con successo. Continuerà ora nel suo percorso, affrontando la prossima sfida nel torneo. La sua prestazione ha mostrato determinazione e attenzione ai propri aspetti.
Una partita più complicata di quanto ci si potesse aspettare, ma Jannik Sinner l’ha portata a casa. Prosegue il cammino del n.2 del mondo nel Masters1000 di Miami. Sul campo dell’ Hard Rock Stadium, l’azzurro ha sconfitto il padrone di casa, Alex Michelsen, col punteggio di 7-5 7-6 (4), dovendo rimontare da una condizione di svantaggio nel secondo parziale: sotto 2-5 (break) e 1-3 nel tie-break. Come al solito, nei punti importanti Sinner è riuscito a tirar fuori il meglio di sé, potendo poi contare su un ottimo rendimento al servizio che spesso l’ha tirato fuori dai guai. Parlando in conferenza stampa, l’azzurro è tornato sull’analisi della partita e sull’importanza di alzare il livello quando conta maggiormente: “ Anzitutto mi concentro sul servire bene, imparando dalle partite precedenti e comprendendo cosa funziona meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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