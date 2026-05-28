Caldo record in Toscana Giani anticipa l’ordinanza | stop al lavoro nelle ore più a rischio
In Toscana, le temperature hanno raggiunto record storici, portando la Regione a firmare un’ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde. La misura riguarda principalmente i settori all’aperto, come l’edilizia e l’agricoltura, e sarà in vigore fino a ulteriori comunicazioni. La decisione è stata presa in risposta alle elevate temperature causate dall’ondata di caldo africano, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori.
Con l’arrivo anticipato dell’estate e le prime ondate di caldo africano, la Regione Toscana corre ai ripari. Il presidente Eugenio Giani ha firmato l’ordinanza che introduce nuove misure per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature. La disposizione resterà in vigore fino al 31 agosto 2026 e prevede, nei giorni considerati a rischio elevato, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12,30 e le 16. Il provvedimento riguarda in particolare settore agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, cioè le attività maggiormente esposte al rischio di stress termico e colpi di calore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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