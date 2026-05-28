Caldo record in Toscana Giani anticipa l’ordinanza | stop al lavoro nelle ore più a rischio

Da corrieretoscano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Toscana, le temperature hanno raggiunto record storici, portando la Regione a firmare un’ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde. La misura riguarda principalmente i settori all’aperto, come l’edilizia e l’agricoltura, e sarà in vigore fino a ulteriori comunicazioni. La decisione è stata presa in risposta alle elevate temperature causate dall’ondata di caldo africano, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con l’arrivo anticipato dell’estate e le prime ondate di caldo africano, la Regione Toscana corre ai ripari. Il presidente Eugenio Giani ha firmato l’ordinanza che introduce nuove misure per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature. La disposizione resterà in vigore fino al 31 agosto 2026 e prevede, nei giorni considerati a rischio elevato, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12,30 e le 16. Il provvedimento riguarda in particolare settore agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, cioè le attività maggiormente esposte al rischio di stress termico e colpi di calore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

caldo record in toscana giani anticipa l8217ordinanza stop al lavoro nelle ore pi249 a rischio
© Corrieretoscano.it - Caldo record in Toscana, Giani anticipa l’ordinanza: stop al lavoro nelle ore più a rischio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caldo record, i sindacati: “Stop al lavoro nelle ore più calde in Emilia-Romagna"I sindacati hanno chiesto di sospendere le attività durante le ore più calde in Emilia-Romagna, a causa delle alte temperature e dei rischi di stress...

Caldo, nel Lazio stop al lavoro sotto il sole nelle ore più a rischioNel Lazio, dalle 11 alle 16, è vietato lavorare all'aperto sotto il sole nelle giornate molto calde.

Temi più discussi: Toscana rovente: quanto dura il caldo record? È in arrivo un piccolo break. Ecco quando; Caldo anomalo in Toscana, picchi di 35 gradi: arriva una (breve) tregua, ma attenzione ai temporali; Caldo in aumento e temporali, oggi allerta rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino; Toscana, il caldo accelera: superati i 34°C in attesa dei picchi di domani.

caldo record in toscanaToscana rovente: quanto dura il caldo record? È in arrivo un piccolo break. Ecco quandoLa Toscana è nella morsa del caldo con picchi fino a 35 gradi e temperature estreme. Bollino rosso a Firenze per giovedì 28 maggio. Ma arriva un possibile cambio meteo. Ecco quando ... lanazione.it

caldo record in toscanaLa Toscana ribolle: classifica delle temperature più alte. Record nell’entroterra. Ed ecco dove trovare refrigerioGiornata di caldo fuori media quella di martedì 26 maggio. La situazione tra le 14 e le 16: differenze di diversi gradi tra l’interno e la costa. Uniche oasi di fresco, le vette dei principali passi a ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web