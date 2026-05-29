Caldo stop ai lavori all' aperto nelle ore più a rischio
A causa delle temperature elevate da bollino rosso, il presidente della Regione Toscana ha firmato un’ordinanza che limita i lavori all’aperto durante le ore più calde. La misura riguarda le attività che si svolgono in ambienti esterni e mira a ridurre i rischi per i lavoratori esposti alle alte temperature. L’ordinanza è stata adottata giovedì 28 maggio e prevede specifiche restrizioni temporanee per i lavori all’aperto.
A causa delle elevate temperature da bollino rosso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato, nel corso della giornata di ieri giovedì 28 maggio, un’ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a stare all’aperto o in ambienti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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