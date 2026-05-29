Caldo stop ai lavori all' aperto nelle ore più a rischio

Notizia in breve

A causa delle temperature elevate da bollino rosso, il presidente della Regione Toscana ha firmato un’ordinanza che limita i lavori all’aperto durante le ore più calde. La misura riguarda le attività che si svolgono in ambienti esterni e mira a ridurre i rischi per i lavoratori esposti alle alte temperature. L’ordinanza è stata adottata giovedì 28 maggio e prevede specifiche restrizioni temporanee per i lavori all’aperto.