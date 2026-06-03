"Andare avanti così è praticamente impossibile: Roma non ci ha erogato nemmeno i contributi per il fermo pesca 2024 e 2025 ". L’attacco parte da Rimini, dove Mauro Zangoli, presidente della Cooperativa lavoratori del mare, ha annunciato il blocco: circa 25 pescherecci resteranno ormeggiati fino a domenica. Poi, lunedì, si deciderà se tornare in mare. Il conto, per gli armatori, è pesante. Ogni barca aspetta dallo Stato tra i 13mila e i 42mila euro: dai 3mila ai 12mila per i fermi pesca, da sommare al credito d’imposta sul gasolio maturato negli ultimi tre mesi, da marzo a maggio, da 10mila fino a 30mila euro per i pescherecci più grandi. "Con questi prezzi non si lavora più per guadagnare, ma per coprire le spese e pagare i marinai", spiega Zangoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta il blocco della pesca: "Senza contributi non si lavora"

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