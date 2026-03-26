Agcom oscura siti senza verifica età | scatta il blocco DNS per la tutela dei minori

L'Autorità per le comunicazioni ha deciso di bloccare due siti italiani, ricorrendo al filtro DNS, a causa della mancata verifica dell'età degli utenti. La misura è stata adottata in seguito a violazioni del Decreto Caivano, che prevede controlli più severi per la tutela dei minori. La decisione si è resa necessaria dopo che le piattaforme non avevano adottato misure adeguate per prevenire l'accesso ai contenuti da parte di utenti sotto i diciotto anni.

Provvedimento su due piattaforme italiane per violazione del Decreto Caivano e mancati controlli sugli utenti. Nella seduta del 18 marzo 2026, l’ Autorità ha adottato i primi due provvedimenti con cui viene ordinato, ai prestatori di servizi di mere conduit, di bloccare l’accesso in rete ai siti pornografici www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, gestiti dalla società Onlab S.R.L.S., stabilita in Italia. Ai sensi dell’. su Digital-News.it Provvedimento su due piattaforme italiane per violazione del Decreto Caivano e mancati controlli sugli utenti.. Nella seduta del 18 marzo 2026, l’ Autorità ha adottato i primi due provvedimenti con cui viene ordinato, ai prestatori di servizi di mere conduit, di bloccare l’accesso in rete ai siti pornografici www. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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