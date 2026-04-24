Caro carburante il comparto pesca si mobilita | Blocco dello Stretto il 1 maggio
Il settore della pesca marittima professionale ha annunciato una giornata di mobilitazione per il primo maggio, a causa della mancanza di risposte chiare da parte delle autorità nazionali. La federazione degli armatori siciliani ha comunicato che, in assenza di interventi concreti, ha deciso di organizzare uno sciopero che coinvolgerà l'intero comparto. La decisione è stata presa per protestare contro le condizioni attuali del settore.
La federazione armatori siciliani comunica che, in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali, è stata indetta una giornata di mobilitazione straordinaria dell'intero comparto della pesca marittima professionale". Lo rende noto il Presidente della stessa associazione Fabio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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