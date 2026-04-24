Caro carburante il comparto pesca si mobilita | Blocco dello Stretto il 1 maggio

Il settore della pesca marittima professionale ha annunciato una giornata di mobilitazione per il primo maggio, a causa della mancanza di risposte chiare da parte delle autorità nazionali. La federazione degli armatori siciliani ha comunicato che, in assenza di interventi concreti, ha deciso di organizzare uno sciopero che coinvolgerà l'intero comparto. La decisione è stata presa per protestare contro le condizioni attuali del settore.