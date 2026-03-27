Colli Marignanesi conto alla rovescia | doppia sfida per allievi e juniores

È iniziato il conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi, una delle tappe più attese nel calendario del ciclismo giovanile. La manifestazione, organizzata dal Velo Club Cattolica, coinvolge sia gli allievi che gli juniores e segna l'inizio della stagione per questa categoria. La gara si svolgerà nei prossimi giorni sui colli della zona.

Doppio appuntamento con allievi e juniores per il Campionato Regionale Fci Emilia-Romagna. Il Velo Club Cattolica celebra il ciclismo giovanile nel cuore del borgo È cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile molto cara agli organizzatori del Velo Club Cattolica in avvio di stagione. Domenica 12 aprile a San Giovanni in Marignano andrà in scena la 25esima edizione della gara juniores, valida come Campionato Regionale Fci Emilia Romagna, affiancata per il secondo anno consecutivo dalla prova riservata agli allievi (2ª edizione), nata dalla volontà di valorizzare il settore giovanile della società organizzatrice che onora il fattore campo casalingo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Colli Marignanesi, conto alla rovescia: doppia sfida per allievi e juniores Articoli correlati Leggi anche: Carnevale, conto alla rovescia per il debutto Calcio. Seconda: Crespina, conto alla rovesciaPisa 23 marzo 2026 – La ventiseiesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G, ha registrato sei vittorie e due pareggi. Aggiornamenti e notizie su Colli Marignanesi Argomenti discussi: Ciclismo, Gran Premio Colli Marignanesi: doppia sfida a San Giovanni in Marignano il 12 aprile, 25ª edizione per gli juniores e seconda per gli allievi. Ciclismo, Gran Premio Colli Marignanesi: doppia sfida a San Giovanni in Marignano il 12 aprile, 25ª edizione per gli juniores e seconda per gli allieviÈ cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile molto cara agli organizzatori del Velo Club Cattolica in avvio di stagione. D ... napolimagazine.com San Giovanni, torna il Gran Premio Colli MarignanesiÈ partito il conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi, appuntamento ormai consolidato del ciclismo giovanile che tornerà a San Giovanni in ... chiamamicitta.it