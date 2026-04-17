City Run torna la sfida dei 10 chilometri | conto alla rovescia per l' evento che unisce podisti e famiglie

La Modigliana City Run torna con la sua terza edizione, prevista per il 15 maggio. L'evento coinvolge podisti e famiglie, offrendo una corsa di 10 chilometri. La fase di iscrizione con tariffe scontate è aperta e resterà attiva per pochi giorni. La manifestazione si svolge in città, con la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da diverse zone.

Scaldate i muscoli, perché la Modigliana City Run è pronta a tornare per la sua terza edizione. L'appuntamento è fissato per il 15 maggio, ma per chi vuole assicurarsi un posto in griglia a prezzo scontato è già tempo di muoversi: mancano pochi giorni per approfittare della tariffa agevolata.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Julio Velasco a Messina, conto alla rovescia per l’evento al "PalaRescifina"A pochi giorni da uno degli appuntamenti più attesi del panorama pallavolistico nazionale, cresce l’attenzione attorno all’incontro di lunedì nella... Leggi anche: David Parenzo in Biblioteca a Siena, conto alla rovescia: nuovo scontro sull’evento Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutto pronto per la 24esima edizione della Maratona! Il via domani mattina alle 8:15 da Corso Sempione, traguardo in Piazza del Duomo.; Torna la City Angels Run: Campomarido Lido si colora di solidarietà; Maratona di Milano 2026, guida completa: percorso, orari, pettorali e tutto quello che c’è da sapere; Milano Linate Runway Run 2026: torna la 10 km notturna in pista. Modigliana ospita la ’City Run’. Torna la gara non competitiva, al via le iscrizioni per il 16 maggioLa gara non competitiva ‘Modigliana City Run’, che tanto successo ottenne lo scorso anno in occasione della sua prima edizione, nel 40° anno di fondazione dell’Avis comunale, sarà replicata il 16 ... ilrestodelcarlino.it Torna la City Angels Run: Campomarido Lido si colora di solidarietàCinque chilometri da percorrere a piedi, ad andatura libera. Manifestazione dai molteplici significati: il ricavato andrà a favore dei senza tetto ... rainews.it “City Angels Run – 3° Memorial Antonella Gialloreto” - facebook.com facebook