Scalone monumentale di Palazzo Mercanti al via i lavori

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio del 3 giugno sono iniziati i lavori di consolidamento dello scalone monumentale di Palazzo Mercanti, che collega gli uffici e la Sala del Consiglio comunale. Il cantiere interessa l’intera struttura dello scalone, che sarà oggetto di interventi di rafforzamento e riparazione. La ristrutturazione si svolge nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio storico, senza interrompere completamente l'accesso agli ambienti.

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Ha preso il via nel pomeriggio del 3 giugno il cantiere per il consolidamento dello scalone monumentale di Palazzo Mercanti che permette l'accesso agli uffici e alla Sala del Consiglio comunale. L’intervento prevede la demolizione e il rifacimento della soletta portante, il consolidamento di un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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