A Cortona sono iniziati i lavori di restauro della scalinata monumentale del palazzo comunale. L'intervento prevede interventi di consolidamento e ripristino delle parti danneggiate, con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico dell’edificio. La durata stimata dei lavori è di diverse settimane, e durante questo periodo alcune aree della scalinata saranno temporaneamente chiuse al pubblico. L’intervento è stato avviato su autorizzazione delle autorità competenti, che hanno approvato il progetto di intervento.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Sono in partenza i lavori di restauro della scalinata del palazzo comunale di Cortona. L’opera è di proprietà di un condominio di cui fanno parte l’Amministrazione municipale e alcune attività private. Da queste ultime nei mesi scorsi è giunta la richiesta di un intervento di ripristino delle condizioni per evitare infiltrazioni di umidità nei fondi. L’Amministrazione comunale ha dato il proprio via libera sostenendo la quota parte delle spese previste. L’obiettivo è quello di tutelare e valorizzare l’opera, al tempo stesso anche di salvaguardare i fondi sottostanti. «Annunciamo la partenza dei lavori - ha dichiarato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, partono i lavori alla scalinata monumentale del palazzo comunale

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