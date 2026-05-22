Cortona via ai lavori sulla scalinata monumentale del palazzo comunale

A Cortona sono iniziati i lavori di restauro della scalinata del palazzo comunale. L’intervento coinvolge una struttura di proprietà di un condominio che comprende sia l’amministrazione municipale che alcune attività private. La scalinata rappresenta uno degli elementi principali dell’edificio storico e sarà sottoposta a interventi di manutenzione. L’intervento mira a migliorare le condizioni della struttura e a preservarne l’aspetto originale. I lavori sono stati programmati nelle ultime settimane e sono ora in fase di avvio.

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Sono in partenza i lavori di restauro della scalinata del palazzo comunale di Cortona. L’opera è di proprietà di un condominio di cui fanno parte l’amministrazione municipale e alcune attività private. Da queste ultime nei mesi scorsi è giunta la richiesta di un intervento di ripristino delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cortona, partono i lavori alla scalinata monumentale del palazzo comunaleArezzo, 22 maggio 2026 – Sono in partenza i lavori di restauro della scalinata del palazzo comunale di Cortona. Montecatini: moda da sogno sulla scalinata del Palazzo ComunalePistoia, 20 aprile 2026 — Moda che scende letteralmente in strada e si trasforma in uno spettacolo condiviso. Cortona, via ai lavori per la copertura delle scale mobili. Il cantiere è in partenzaArezzo, 20 aprile 2026 – Cortona, via ai lavori per la copertura delle scale mobili. Il cantiere è in partenza. Investimento di 400mila euro, ok anche all’illuminazione al parcheggio dello Spirito ... lanazione.it Cortona, chiude alla circolazione via Dardano. Le istruzioni ai residentiArezzo, 19 febbraio 2026 – Cortona, chiude alla circolazione via Dardano. Le istruzioni ai residenti. Succederà lunedì 23 febbraio, per buona parte della mattinata, per consentire lavori di scarico ... lanazione.it