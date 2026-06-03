A Roma, molte scale mobili sono inattive o inaccessibili, mentre alcuni montascale e ascensori sono guasti o fuori uso. Questa situazione crea difficoltà per chi ha mobilità ridotta, rendendo complicato spostarsi tra le diverse zone della rete metropolitana. La presenza di impianti non funzionanti si verifica in varie stazioni, limitando l’accessibilità e creando disagi per gli utenti.

Scale mobili inaccessibili, montascale guasti e ascensori fuori uso. Per chi ha una mobilità ridotta, Roma è un percorso a ostacoli. "Ci sono due o tre stazioni inaccessibili e così una persona si deve fare anche 3 km a piedi", racconta Daniele Turis. Sul sito dell’Atac, l'azienda dei trasporti, l'elenco degli impianti fuori servizio è lungo e aggiornato quasi quotidianamente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Scale mobili inaccessibili, montascale guasti e ascensori fuori uso: la metro di Roma è un percorso a ostacoli per chi ha una mobilità ridotta

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