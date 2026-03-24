"Piattaforma elevatrice fuori servizio. Ci scusiamo per il disagio". Questa la dicitura che riporta il cartello affisso sull’ ascensore che si trova al binario 1 della stazione di Sarzana. Il disservizio si protrae ormai da diversi mesi e quotidianamente crea disagi ai tanti avventori della stazione ferroviaria, pessimo biglietto da visita all’ingresso della città, candidata a Capitale italiana della Cultura 2028. Nei mesi scorsi erano arrivate segnalazioni dei disservizi che sono ancora esistenti. Proprio l’altro pomeriggio alcuni turisti con grosse valigie e mountain-bike sono stati costretti a caricarsi i loro pesanti bagagli in spalla per raggiungere l’uscita su piazza Jurgens. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli ascensori sono fuori uso da mesi. Disagi alla stazione di Sarzana. Sulle scale con valigie e biciclette

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