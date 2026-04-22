Scale mobili e ascensori nelle metro lievitano i costi della manutenzione per il caro materiali

Il costo della manutenzione delle scale mobili e degli ascensori nelle linee della metro B e B1 è raddoppiato rispetto al passato. La variazione si riferisce all’appalto in corso e riguarda esclusivamente i materiali utilizzati per le operazioni di assistenza e riparazione. Questa modifica ha portato a un aumento delle spese complessive, senza che siano stati segnalati problemi tecnici o errori nelle procedure di gestione.

Non ci sono errori. Il costo dell’appalto per la manutenzione di scale mobili e ascensori della metro B e B1 è raddoppiato. Un aumento dovuto a un incremento della durata dell’affidamento, al numero di impianti da controllare e, soprattutto, ai rincari dei materiali. Atac ha pubblicato la gara da.🔗 Leggi su Romatoday.it

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@MercurioPsi a Cornelia scale mobili in manutenzione (ma quante volte le devono manutenere) l'uscita è possibile solo con l'ascensore x.com

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