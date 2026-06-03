Sbatte la testa della compagna sul pavimento | allontanato dalla casa familiare

Tra fine maggio e inizio giugno, i carabinieri di Limena hanno eseguito un’ordinanza che imponeva al 36enne di lasciare la casa familiare e di mantenere distanza dalla compagna. L’uomo è stato anche sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. La misura è stata disposta dopo che la donna è stata colpita alla testa e fatta cadere a terra.

A cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno i carabinieri della stazione di Limena hanno eseguito un’ordinanza che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 36enne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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