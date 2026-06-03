A Savona, al pronto soccorso San Paolo, sono state rubate le chiavi di un’ambulanza. Un uomo è entrato, ha sottratto le chiavi senza essere notato e le ha nascoste in modo da bloccare il veicolo. La polizia sta indagando sul metodo utilizzato per entrare e sulla posizione delle chiavi. Non ci sono ancora dettagli su come siano state sottratte e nascoste, né sui movimenti dell’uomo prima del furto.

Come ha fatto l'uomo a sottrarre le chiavi senza farsi notare?. Dove sono state nascoste le chiavi per bloccare l'ambulanza?. Chi ha permesso il recupero del mazzo di chiavi tra i cespugli?. Quali rischi ha corso il pronto soccorso durante il blocco dei mezzi?.? In Breve Furto avvenuto intorno alle 20:30 durante le procedure di dimissione di un paziente.. Chiavi gettate in un cespuglio hanno bloccato la camera calda del San Paolo.. Croce Rossa ha risolto il blocco logistico portando un mazzo di scorta.. Carabinieri hanno perquisito il soggetto ubriaco senza trovare altri furti commessi.. Caos al pronto soccorso San Paolo di Savona dopo il furto delle chiavi di un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, caos al San Paolo: rubate le chiavi di un’ambulanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nasce la parrocchia di San Giovanni Paolo II: unite le comunità dei Cappuccinini e di San PaoloDue comunità religiose, quella dei Cappuccinini e quella di San Paolo Apostolo, si sono unite per formare una nuova parrocchia dedicata a San...

Ortona, le chiavi d’argento aprono i riti per il Perdono di San TommasoA Ortona, le chiavi d’argento sono state consegnate per aprire i riti del Perdono di San Tommaso, un evento che coinvolge la comunità locale.

Argomenti più discussi: Ruba le chiavi di un’ambulanza al Pronto soccorso di Savona, intervengono i Carabinieri; Caos autostrade: rientro, cantieri, incidenti e maltempo. Giornata di code in A7, A10, A12 e A26. Primocanale in diretta; Incidente in A10, riaperto il tratto Varazze-Albisola: due feriti in codice rosso; Incidente sull'A10 tra Varazze e Albisola: fino a 20 km di coda, pomeriggio e sera di caos.

Ruba le chiavi di un’ambulanza al pronto soccorso di Savona, intervengono i carabinieriRuba le chiavi di un’ambulanza al Pronto soccorso di Savona, intervengono i Carabinieri ... msn.com