A Ortona, le chiavi d’argento sono state consegnate per aprire i riti del Perdono di San Tommaso, un evento che coinvolge la comunità locale. La processione del busto di San Tommaso si svolgerà nei prossimi giorni, con momenti che attireranno numerosi partecipanti. Durante la manifestazione, si terranno diverse cerimonie e momenti di preghiera, che coinvolgeranno fedeli e spettatori.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il messaggio di pace le relazioni sociali di Ortona?. Quali momenti segneranno la processione del busto di San Tommaso?. Chi presiederà la messa solenne con l'offerta delle primizie locali?. Perché la giustizia è considerata necessaria per ottenere il perdono?.? In Breve Sabato 2 maggio ore 19 consegna chiavi d'argento nella Basilica Concattedrale di Ortona. Domenica 3 maggio ore 11:15 tradizionale offerta delle primizie dalle zone limitrofe. Messa solenne domenica ore 11:30 presieduta dall'arcivescovo dell'Aquila Antonio D'Angelo. Lunedì 4 maggio chiusura riti con messa nella cripta alle ore 8 e ore 19. L’arcivescovo Emidio Cipollone riceverà le chiavi d’argento alle ore 19 di questo sabato 2 maggio nella Basilica Concattedrale di Ortona, dando inizio ufficiale ai riti per il Perdono di San Tommaso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ortona, le chiavi d’argento aprono i riti per il Perdono di San Tommaso

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