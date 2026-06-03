Durante le celebrazioni del 2 giugno, uno video di Saviano ha criticato i Comsubin, i reparti d’élite della Marina. Lo scrittore ha messo in discussione il legame storico tra la Decima Mas e la Marina militare. La polemica ha suscitato reazioni da parte di alcuni membri delle forze speciali, che hanno ritenuto il video offensivo. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle istituzioni militari in merito alle critiche di Saviano.

Perché il video di Saviano ha offeso i reparti d'élite?. Quale legame storico tra la Decima e la Marina contesta lo scrittore?. Come distingue la Marina Militare la tradizione dai crimini nazisti?. Cosa rischia la memoria nazionale dopo questa polemica ideologica?.? In Breve Saviano cita il tentativo di colpo di stato di Borghese del 1970.. L'autore richiama la precedente collaborazione con Michela Murgia sulla demistificazione del grido.. La Marina distingue la tradizione della Flottiglia Mas dalle scelte della Repubblica di Salò.. Il dibattito contrappone la memoria della Resistenza alle tradizioni dei reparti d'élite.. Roberto Saviano e la polemica sui Comsubin: il grido della Decima sotto l’Altare della Patria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saviano polemizza: video e critica ai Comsubin durante il 2 giugno

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