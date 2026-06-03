Saviano invoca il pernacchio ai reparti speciali del Comsubin Ma l’urlo Decima! conquista i Fori video
Durante la Festa della Repubblica, un commentatore noto ha espresso un forte dissenso verso i reparti speciali del Comsubin, chiedendo un “pernacchio” nei loro confronti. Nel frattempo, un coro di sostenitori ha intonato “Decima!” davanti ai tribunali, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di persone che hanno manifestato il loro disaccordo con le forze armate e l’uso delle armi, senza coinvolgere figure pubbliche o istituzioni ufficiali.
Il grillo parlante non voleva trascorrere nell’anonimato la Festa della Repubblica, lui così schifato dalle armi e dagli eserciti, se non si tratta di scrivere libri su Gomorra. Ed ecco che alla vigilia della sfilata del 2 Giugno, Roberto Saviano aveva riesumato la vecchia polemica sul reparto scelto della Marina italiana, il Comsubin, tra i più apprezzati al mondo, che da decenni sfilano urlano “Decima!”, grido storico come quelli di tutti i reparti militari ma che per chi ignora la storia sarebbero un’apologia della “X Mas”. Per Saviano, dunque, quei soldati d’èlite m eritavano una pernacchia, “unica risposta alla celebrazione della decima”, aveva scritto lunedì postando un breve video con il celebre ‘pernacchio’ del Professore, interpretato da Eduardo De Filippo, nel film ‘L’oro di Napoli’ di Vittorio De Sica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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