Notizia in breve

Durante la Festa della Repubblica, un commentatore noto ha espresso un forte dissenso verso i reparti speciali del Comsubin, chiedendo un “pernacchio” nei loro confronti. Nel frattempo, un coro di sostenitori ha intonato “Decima!” davanti ai tribunali, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di persone che hanno manifestato il loro disaccordo con le forze armate e l’uso delle armi, senza coinvolgere figure pubbliche o istituzioni ufficiali.