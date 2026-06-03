2 giugno la pernacchia di saviano ai comsubin che gridano decima

Notizia in breve

Il 2 giugno, i Comsubin della Marina Militare sono stati oggetto di critiche da parte di Roberto Saviano, che ha commentato negativamente alcuni cori di gruppo durante le celebrazioni. I militari, noti come corpo d’élite, sono stati contestati da chi non conosce la loro storia e tradizione. Saviano ha commentato con una battuta ironica rivolta ai membri del gruppo che gridavano “Decima”. La polemica si è accesa nel contesto delle celebrazioni ufficiali della giornata nazionale.