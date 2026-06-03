2 giugno la pernacchia di Saviano ai Comsubin che gridano Decima
Il 2 giugno, i Comsubin della Marina Militare sono stati oggetto di critiche da parte di Roberto Saviano, che ha commentato negativamente alcuni cori di gruppo durante le celebrazioni. I militari, noti come corpo d’élite, sono stati contestati da chi non conosce la loro storia e tradizione. Saviano ha commentato con una battuta ironica rivolta ai membri del gruppo che gridavano “Decima”. La polemica si è accesa nel contesto delle celebrazioni ufficiali della giornata nazionale.
Anche quest’anno, come ogni 2 giugno, i Comsubin della Marina Militare finiscono nel mirino di chi non conosce la storia di questo corpo d’elite, offendendo la sua tradizione ma anche l’onore. L’ultimo della serie è Roberto Saviano, che ha “omaggiato” i militari con una “ pernacchia ” tratta direttamente dal film “L’Oro di Napoli” con Eduardo De Filippo. “L’unica risposta alla celebrazione della Decima”, scrive in un post social lo scrittore, effettuando un montaggio tra il passaggio dei Comsubin sotto l’Altare della Patria mentre effettuano il loro grido e lo spezzone del film. L’eterno elemento di contesa è proprio il grido “ Decima ” in ricordo della X Flottiglia Mas, il corpo d’eccellenza della Marina Militare che nel corso della seconda Guerra Mondiale è stato al centro di eventi controversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Non mandare gli italiani — Perché il COMSUBIN terrorizza ogni marina del mondo
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Domani alla parata del 2 giugno sfileranno i militari del Comsubin battendo gli anfibi e gridando Decima. La scusa ufficiale è che si tratta di tradizione marinara, il grido si riferirebbe alla X Flottiglia come corpo d’élite, non come eredità politica. Come se si pot facebook