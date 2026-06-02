Saviano il pernacchio di Eduardo contro la celebrazione della X Mas | Si schierarono coi nazisti

Roberto Saviano affida ai social la sua risposta alla celebrazione della "Decima". Lo scrittore ha pubblicato un breve video tratto da "L'oro di Napoli", il film di Vittorio De Sica in cui Eduardo De Filippo interpreta il Professore, maestro del "pernacchio"."L'unica risposta alla celebrazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Ministro della malavita» si può dire: Saviano vince in tribunale contro SalviniIl tribunale di Roma ha assolto lo scrittore e giornalista dall’accusa di diffamazione nei confronti del ministro delle Infrastrutture.

Solovyov non si scusa e rilancia le accuse contro Giorgia Meloni: “Sostiene i nazisti di Kiev”Il giornalista russo Vladimir Solovyov ha confermato le sue accuse contro la presidente del Consiglio, sostenendo che sostiene i nazisti di Kiev.

Comunali 2026, Giuseppe Franco è il nuovo sindaco di SavianoComunali 2026, Giuseppe Franco è il nuovo sindaco di Saviano: battuto il rivale Giuseppe Allocca con il 64% delle preferenze ... ilgiornalelocale.it

Il ritorno di Saviano a Rep e il nuovo schema contro il Sì al referendum sulla giustiziaFra due giorni a mezzanotte si chiude il calciomercato invernale, l’unica faccenda di separazione di carriere tra brocchi e campioni che agli italiani interessi davvero. E Urbano Cairo, uomo di calcio ... ilfoglio.it