Bersaglieri | il passo di corsa del 1° Reggimento ai Fori Imperiali

Notizia in breve

I bersaglieri del 1° Reggimento hanno sfilato ai Fori Imperiali eseguendo il passo di corsa in perfetta sincronia. Il coordinamento di un'intera compagnia richiede un addestramento molto rigoroso, che include esercizi specifici per migliorare la sincronizzazione e la disciplina di gruppo. Durante la manifestazione, i soldati hanno mantenuto una velocità uniforme, dimostrando un alto livello di preparazione fisica e mentale, fondamentale per la riuscita dell'esercizio.