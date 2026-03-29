Recenti studi condotti su quattro continenti hanno rilevato che i gatti che vivono esclusivamente in casa o in ambienti esterni protetti tendono a vivere due o tre anni in più rispetto a quelli che si spostano liberamente all’esterno. La ricerca si è concentrata sulle differenze di aspettativa di vita tra le varie condizioni di vita dei felini domestici.

Recenti studi scientifici condotti su quattro continenti confermano che i gatti domestici che vivono esclusivamente in casa, o in spazi esterni protetti, hanno un’aspettativa di vita superiore di due o tre anni rispetto agli esemplari liberi di vagare. Il monitoraggio tramite micro-telecamere ha rivelato che quasi la metà dei felini lasciati liberi attraversa regolarmente strade trafficate e consuma sostanze potenzialmente tossiche, esponendosi a pericoli mortali spesso sottovalutati dai proprietari. Limitare l’accesso non supervisionato all’esterno emerge dunque come la scelta singola più efficace per garantire la longevità e la salute del proprio animale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I gatti sono davvero più felici in casa? Cosa dice la scienza

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