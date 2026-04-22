Pelle spenta e capelli fragili | lo zinco funziona davvero? Cosa dice la scienza

Negli ultimi anni, lo zinco ha attirato l’attenzione dei ricercatori per il suo coinvolgimento nel mantenimento della salute della pelle e dei capelli. Studi recenti hanno analizzato come questo minerale possa influenzare i processi di ricambio cellulare e la resistenza dei tessuti. Tuttavia, non sono ancora state definite con certezza tutte le sue funzioni e benefici, lasciando spazio a ulteriori approfondimenti scientifici.

N egli ultimi anni, lo zinco è tornato al centro dell’attenzione scientifica per il suo ruolo chiave nel benessere generale. Non si tratta solo di una moda: secondo l’ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), lo zinco contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla salute di pelle, capelli e unghie. A rafforzare questo interesse è anche la letteratura scientifica più recente. Diverse review pubblicate su riviste dermatologiche internazionali e indicizzate su PubMed confermano il ruolo dello zinco nella salute cutanea, in particolare nella gestione dell’infiammazione e delle imperfezioni.🔗 Leggi su Iodonna.it

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