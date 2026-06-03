Sarzana Veronica Galli torna alle radici con il suo romanzo Mondadori
Nel romanzo pubblicato da Mondadori, la protagonista Lucrezia lascia un messaggio di allontanamento, spinta da motivi ancora da chiarire. La scomparsa della sorella Bianca ha un impatto diretto sulla vita di quest’ultima, influenzandone le scelte e il percorso personale. La narrazione si concentra su come questi eventi si intreccino e cambino le dinamiche familiari. La storia si svolge in un contesto che richiama le radici dell’autrice, ambientato in una cittadina di provincia.
Cosa ha spinto Lucrezia a lasciare un messaggio di allontanamento?. Come influisce la scomparsa della sorella sulla vita di Bianca?. Perché tre donne diverse devono affrontare il vuoto lasciato dalle assenze?. Quale legame unisce la carriera cinematografica dell'autrice alla sua prosa?.? In Breve Presentazione ai Fondachi di Sarzana domenica 7 giugno ore 17 con Mirca Moruzzo. Uscita ufficiale del volume Mondadori prevista per il 9 giugno. Anteprima nazionale disponibile durante l'incontro tramite Mondadori Bookstore. Ambientazione narrativa tra le Alpi Apuane e la linea del mare. Veronica Galli presenta il suo romanzo d’esordio ai Fondachi di Sarzana domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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