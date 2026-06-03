sarzana veronica galli torna alle radici con il suo romanzo mondadori

Notizia in breve

Nel romanzo pubblicato da Mondadori, la protagonista Lucrezia lascia un messaggio di allontanamento, spinta da motivi ancora da chiarire. La scomparsa della sorella Bianca ha un impatto diretto sulla vita di quest’ultima, influenzandone le scelte e il percorso personale. La narrazione si concentra su come questi eventi si intreccino e cambino le dinamiche familiari. La storia si svolge in un contesto che richiama le radici dell’autrice, ambientato in una cittadina di provincia.