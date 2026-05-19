stefano bettini artista padovano di fama europea torna in libreria con il suo secondo romanzo | i tuoi baci sono frizzanti con retrogusto di boh
A maggio 2026, un artista padovano di riconoscimento europeo ha pubblicato il suo secondo romanzo. Si tratta di uno scrittore, noto anche come pittore e scultore, il cui lavoro artistico è presente in collezioni e circuiti del contemporaneo in Europa, tra cui il catalogo CAM Mondadori. Il nuovo libro si intitola “I tuoi baci sono frizzanti con retrogusto di boh” ed è stato recentemente messo in libreria. La pubblicazione segna un ulteriore passo nel percorso artistico dell’autore.
Padova, maggio 2026 — Stefano Bettini, pittore e scultore italiano la cui ricerca artistica è entrata nelle collezioni e nei circuiti del contemporaneo europeo, incluso il prestigioso catalogo CAM Mondadori, pubblica il suo secondo romanzo. Si intitola “I tuoi baci sono frizzanti con retrogusto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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