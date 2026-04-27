Matteo Berrettini è tornato a partecipare al Sardegna Open Challenger 175, che si svolge presso il Tennis Club di Cagliari. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, dato che l’atleta si era assento dai tornei in questa stagione. La competizione si tiene sulla terra battuta e vede la partecipazione di diversi giocatori di livello internazionale.

? Cosa sapere Matteo Berrettini partecipa al Sardegna Open Challenger 175 presso il Tennis Club Cagliari.. Il torneo rappresenta il luogo dove l'atleta recuperò la forma dopo l'infortunio in Australia.. Il Tennis Club Cagliari accoglie Matteo Berrettini in vista del Sardegna Open, il Challenger 175 che vedrà l’atleta protagonista di un ritorno significativo nel luogo dove la sua carriera ha ritrovato nuova linfa dopo le difficoltà fisiche subite in Australia. Sedersi a tavola con qualcuno che parla di radici e di calore umano è come ritrovare il profumo di una torta fatta in casa da quando si era piccoli. Per Berrettini, tornare a Cagliari non è solo una questione di campo, ma un abbraccio a quel circolo dove, per la prima volta intorno ai 12 anni, ha iniziato a sentire il sapore della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berrettini torna a Cagliari: il ritorno alle radici per la rinascita

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