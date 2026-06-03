Un turista francese di 28 anni è stato morso da uno squalo mentre nuotava lungo la costa della Sardegna. L’attacco si è verificato durante un allenamento in mare e ha causato cinque ferite. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure. Non sono stati segnalati altri incidenti simili nella stessa zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione mentre nuotava lungo la costa. Un turista francese di 28 anni è rimasto ferito dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre si allenava in mare lungo la costa della Sardegna. L’uomo, che pratica triathlon e vive a Sète, ha raccontato l’accaduto al quotidiano francese Midi Libre, spiegando di aver riportato lesioni lievi a una mano, al ginocchio e al polpaccio. L’incontro improvviso con lo squalo. Il giovane stava svolgendo una sessione di nuoto intenso quando si è trovato improvvisamente faccia a faccia con il predatore. “Avevo detto a mia moglie che avrei nuotato per circa 500 metri ad alta intensità”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sardegna, turista francese ferito da uno squalo: ha ricevuto cinque morsi

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