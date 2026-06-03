Il Presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a due cittadini sardi, Deiana e Murru. Entrambi sono stati premiati per aver trasformato la tradizione locale in un esempio di eccellenza. La cerimonia si è svolta in Sardegna, con la consegna ufficiale delle onorificenze. Deiana e Murru sono riconosciuti per aver portato avanti pratiche culturali e artigianali tipiche della regione, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale.

Chi sono i due sardi premiati dal Presidente Mattarella?. Come hanno trasformato la tradizione in un modello di eccellenza?. Quale legame unisce la ristorazione di Deiana alla scienza di Murru?. Perché il loro successo è fondamentale per l'economia dell'isola?.? In Breve Cerimonia svoltasi presso il Comando Marittimo Autonomo Ovest a Cagliari. Giacomo Deiana gestisce il ristorante Stella Marina di Montecristo a Selargius. Mariano Murru dirige la Cantina Argiolas di Serdiana e presiede Assoenoglio Sardegna. Il sindaco Gigi Concu ha celebrato il traguardo per la comunità selargina. Giacomo Deiana e Mariano Murru ricevono il titolo di Cavaliere a Cagliari per l’ottantesimo della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, onore a Deiana e Murru: sono i nuovi Cavalieri della Repubblica

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