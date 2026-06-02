Celebrazioni per l' 80 anniversario della Festa della Repubblica chi sono i nuovi cavalieri

Le celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica sono iniziate questa mattina in Piazza della Repubblica con la cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza di autorità civili, militari e locali.

Hanno avuto inizio questa mattina, in Piazza della Repubblica, le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con la cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza delle principali autorità cittadine, civili e militari.Successivamente, il corteo si è spostato in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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