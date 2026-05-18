Il 18 maggio, il cielo a Sassari si presenta con un sole intenso, mentre a Olbia si osservano nubi. A Sassari, l’indice UV raggiungerà valori elevati, mentre a Olbia sarà più moderato a causa della presenza di nuvole. La differenza tra le due città riguarda principalmente le condizioni atmosferiche, con Sassari caratterizzata da un cielo sereno e Olbia con nuvole sparse. Le previsioni indicano che il clima rimarrà stabile in entrambe le località durante la giornata.

? Domande chiave Come cambierà il tempo a Sassari dopo il picco di sole?. Perché l'indice UV a Sassari sarà così diverso da quello di Olbia?. Cosa causerà la pioggia leggera nel sassarese durante la notte?. Come influenzerà il vento da ovest le temperature tra le due zone?.? In Breve Sassari registra indice UV 8 e umidità al 64% con piogge serali al 20%.. Olbia mantiene temperature tra 14°C e 22°C con rischio pioggia al 10%.. Venti costanti da ovest a 10 mph influenzano entrambe le aree sarde.. Sassari prevede 12°C notturni mentre Olbia resta più mite con 14°C.. Il lunedì 18 maggio 2026 vedrà il territorio di Sassari e della Gallura affrontare condizioni meteorologiche divergenti, con il sassarese che passerà da un sole intenso a piogge leggere notturne e Olbia che resterà sotto un cielo prevalentemente coperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Sardegna: sole intenso a Sassari e nubi su Olbia il 18 maggio

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Allerta meteo in Sardegna: vento forte e mareggiate

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