Sarabanda Celebrity | Enrico Papi torna con il quiz musicale più amato della tv italiana

Notizia in breve

Domani sera su Italia 1 andrà in onda il terzo appuntamento di Sarabanda Celebrity, il quiz musicale che ha avuto grande successo in passato. La trasmissione prevede una serata dedicata a musica e intrattenimento leggero. Enrico Papi torna come conduttore, guidando lo show che coinvolge concorrenti noti. La programmazione si svolge come consueto, con le sfide tra i partecipanti e momenti di spettacolo musicale.