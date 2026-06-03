Sarabanda Celebrity | Enrico Papi torna con il quiz musicale più amato della tv italiana
Domani sera su Italia 1 andrà in onda il terzo appuntamento di Sarabanda Celebrity, il quiz musicale che ha avuto grande successo in passato. La trasmissione prevede una serata dedicata a musica e intrattenimento leggero. Enrico Papi torna come conduttore, guidando lo show che coinvolge concorrenti noti. La programmazione si svolge come consueto, con le sfide tra i partecipanti e momenti di spettacolo musicale.
Se avete voglia di una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento leggero, domani sera Italia 1 vi propone il terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity, il quiz musicale che per anni ha accompagnato le serate di milioni di italiani. Condotto da Enrico Papi, il format torna con una formula rinnovata ma fedele allo spirito originale: note, ritmo, sfide a colpi di intuizione e, naturalmente, il celebre 7X30 finale. Ufficiale il terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi. Domani sera, giovedì 4 giugno, alle 21:20 circa su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, prodotta da Banijay Italia. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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