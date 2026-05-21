Sarabanda Celebrity | torna su Italia 1 lo show musicale con Enrico Papi

Stasera, 21 maggio 2026, su Italia 1 va in onda una nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Lo spettacolo torna con una programmazione in prima serata, portando nuovamente il format che ha riscosso successo in passato. La trasmissione prevede una serie di sfide musicali tra vari concorrenti, con l’obiettivo di indovinare brani e completare canzoni. La ripresa della trasmissione segna il ritorno di uno dei programmi più noti nel panorama televisivo.

Questa sera, 21 maggio 2026, su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity, il popolare game show musicale condotto da Enrico Papi, che riparte con una nuova edizione in prima serata. Dopo il successo dello scorso anno, torna dunque il popolare gioco, che vedrà come concorrenti tanti ospiti vip pronti a darsi battaglia a suon di canzoni, per qualche ore di spensieratezza e allegria. Non mancheranno le novità. Ecco tutte le informazioni. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera, in prime-time su #Italia1, torna #SarabandaCelebrity con @EnricoPapi2 Vip, sfide musicali, hit da indovinare e il mitico #7x30. Tra gli ospiti: @thereallafuria, #DonatellaRettore, @_PaoloRuffini, #AnnaTatangelo e tanti altri! quimediaset.it/comunic x.com

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