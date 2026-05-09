Dopo il successo della prima stagione, il quiz musicale Sarabanda Celebrity tornerà presto in onda su Italia 1. L’annuncio di Mediaset conferma il ritorno del programma, condotto ancora da Enrico Papi, per una seconda edizione. La trasmissione vedrà alcune novità rispetto alla passata stagione e sarà trasmessa nei prossimi mesi. La data di messa in onda ufficiale non è ancora stata comunicata.

Sarabanda Celebrity, dopo il successo dello scorso anno, sta per tornare su Italia 1. L’annuncio Mediaset delle ultime ore segna ufficialmente il ritorno per la seconda edizione del game show musicale condotto da Enrico Papi, con qualche novità. Sarabanda Celebrity 2026, quando inizia. Il successo della passata edizione – andata in onda dal 25 maggio al 20 luglio 2025 su Italia 1 – non sembravano lasciare dubbi: il gioco musicale condotto da Enrico Papi era destinato a proseguire il suo cammino. Sebbene l’anno scorso non abbia fatto registrare dati di ascolto straordinari (ha registrato una media di 951.000 telespettatori con uno share del 7.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sarabanda Celebrity 2026: quando torna il quiz musicale con Enrico Papi?

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