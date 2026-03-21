Armand Duplantis firma il poker ai Mondiali Indoor si accontenta e rinvia il record Karalis guerriero d’onore

Armand Duplantis ha vinto la gara di salto con l’asta ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, senza tentare di migliorare il suo record del mondo. Durante la competizione, ha completato tutti e quattro i tentativi con successo, ottenendo così il suo quarto titolo mondiale. Nel frattempo, Karalis ha dimostrato determinazione in una gara caratterizzata da intensi confronti.

Armand Duplantis si è accontentato di vincere e non ha attaccato il suo record del mondo di salto con l’asta in occasione dei Mondiali Indoor, in corso di svolgimento a Torun (Polonia). Dopo aver fissato il limite a 6.31 metri un paio di settimane fa in quel di Uppsala, il fuoriclasse svedese non ha cercato di ritoccare il primato per la sedicesima volta in carriera: l’asticella non si è alzata a 6.32 dopo che il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 si era assicurato la medaglia d’oro, lasciando un po’ delusi gli appassionati che speravano in una magia del sabato sera. Il 26enne ha conquistato il quarto titolo iridato in sala dopo quelli del 2022, 2023, 2025 al termine di un bel duello con il greco Emmanouil Karalis, argento iridato all’aperto e capace di spingersi fino a 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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