Inter Calhanoglu ritrova il suo smalto migliore | gol e assist contro la Roma

Dopo la pausa, l’Inter ha affrontato la partita contro la Roma con Calhanoglu in campo. Il centrocampista ha segnato un gol e fornito un assist, contribuendo alla vittoria della squadra. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole ai nerazzurri, che cercano di mantenere saldo il loro cammino in campionato. La partita ha segnato un momento importante per il calciatore, che ha mostrato una buona forma fisica e tecnica.

Al rientro dalla sosta, l’ Inter si preparava ad affrontare il momento più delicato della stagione, quel segmento conclusivo in cui i nerazzurri puntano con decisione alla conquista del ventunesimo scudetto. La 31° giornata di Serie A, che segnava appunto la ripresa del campionato, metteva di fronte la formazione guidata da Cristian Chivu alla Roma di Gasperini nella serata di Pasqua, mentre il giorno successivo andava in scena il confronto diretto tra Napoli e Milan, principali inseguitrici della capolista. In questo contesto, la sfida contro i giallorossi assumeva un’importanza cruciale per l’ Inter, chiamata a reagire dopo un mese privo di successi proprio nella fase più decisiva, quella in cui è fondamentale consolidare il primato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Calhanoglu ritrova il suo smalto migliore: gol e assist contro la Roma Pio Esposito, 3 gol e 3 assist con l’Inter: il migliore tra i giovani italiani! Chivu si gode il suo talentodi Redazione Inter News 24Pio Esposito al momento vince il confronto con gli altri giovani italiani che militano nei top cinque campionati europei Il... Zielinski Inter, contro la Roma assist da record: sono 100 i contributi al gol del polacco in Serie AMercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro… Calciomercato Inter LIVE:... Temi più discussi: Calhanoglu, missione compiuta con la Turchia: l’Inter ritrova il suo regista; Inter, Chivu ritrova l'asse Calhanoglu-Lautaro: il turco pesa almeno quanto il Toro; ThuLa, Barella, Calhanoglu: l'Inter riparte spinta dai big; Inter, Chivu ritrova i big: Lautaro e Calhanoglu pronti per la Roma. Angolo Tattico di Inter-Roma - Il duello Thuram-Ndicka, Calhanoglu illumina: le chiaviL’Inter ritrova il suo capitano e con una prestazione di alto livello da prima della classe schiaccia una Roma troppo arrendevole nel secondo tempo. Nella prima frazione il gol a freddo ... fcinternews.it ThuLa, Barella, Calhanoglu: l'Inter riparte spinta dai bigDa Lautaro Martinez a Marcus Thuram, passando per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: i big chiamati in causa hanno dato le risposte attese, guidando la squadra fuori da un periodo complicato.u2028Il ... ansa.it INTER PUNITA DOPO LA ROMA Ufficiale: OTTO Giornate di SQUALIFICA - facebook.com facebook #Kompany sminuisce l'Inter: "Un anno fa ci hanno eliminati perché avevamo nove infortunati" x.com