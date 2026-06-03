sapori divini da tutta la penisola viaggio nella cultura del gusto

Notizia in breve

La festa dei Sapori Curiosi si rinnova con un focus speciale sulla cultura del vino, portando in città produttori da tutta Italia. Oltre alle degustazioni, ci sono eventi dedicati alle tecniche di produzione e alle tradizioni enologiche regionali. La manifestazione si svolge in spazi aperti e al chiuso, coinvolgendo aziende vinicole, ristoratori e appassionati. Sono previste attività di assaggio, incontri con esperti e laboratori tematici, con ingresso libero e orari estesi.