Sapori DiVini da tutta la penisola Viaggio nella cultura del gusto
La festa dei Sapori Curiosi si rinnova con un focus speciale sulla cultura del vino, portando in città produttori da tutta Italia. Oltre alle degustazioni, ci sono eventi dedicati alle tecniche di produzione e alle tradizioni enologiche regionali. La manifestazione si svolge in spazi aperti e al chiuso, coinvolgendo aziende vinicole, ristoratori e appassionati. Sono previste attività di assaggio, incontri con esperti e laboratori tematici, con ingresso libero e orari estesi.
La festa dei Sapori Curiosi si rinnova e punta sulla cultura del vino con una grande novità. Si tratta di Sapori DiVini, il nuovo percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane: un’esperienza coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra profumi, territori e tradizioni, per scoprire insieme la straordinaria ricchezza enologica del nostro Paese. Da venerdì 5 fino a domenica, il centro cittadino ospiterà infatti la 14ª edizione della manifestazione organizzata da Casalecchio Insieme Proloco, trasformando piazza del Popolo in una grande vetrina del gusto. Per l’occasione, i riflettori si accenderanno su venti cantine provenienti da tutta Italia e non solo, con produttori pronti a raccontare e far degustare vini che rappresentano la ricchezza e la varietà dei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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