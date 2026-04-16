Napoli si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi tra il 17 e il 19 aprile 2026. La città propone una varietà di iniziative che includono spettacoli teatrali, attività legate all’archeologia e appuntamenti dedicati alla cultura pop. In questo periodo si susseguono esposizioni, concerti e degustazioni, offrendo ai visitatori un’ampia scelta di esperienze tra storicità e intrattenimento.

Napoli si prepara a vivere un weekend di intensa programmazione culturale e gastronomica tra venerdì 17 e domenica 19 aprile 2026, con una offerta che spazia dal teatro musicale alla ricerca archeologica, fino alle nuove frontiere della cultura pop. La città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove eventi gratuiti e appuntamenti tematici occupano spazi storici e contemporanei, coinvolgendo diverse municipalità e segmenti di pubblico. Un mosaico di esperienze tra tradizione culinaria e identità urbana. Il tessuto sociale e turistico della città riceve un impulso significativo dalla rassegna Vedi Napoli e poi Mangia, un progetto promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli si accende: tra cultura pop, archeologia e sapori del gusto

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