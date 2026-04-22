A Napoli si svolge la quarta edizione del festival del gusto, una rassegna che unisce gastronomia e cultura. Dal 24 al 26 aprile, l'evento trasforma il patrimonio culinario locale in un’occasione di approfondimento antropologico. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città, coinvolgendo chef, esperti e appassionati di cucina in incontri e degustazioni. La manifestazione punta a valorizzare le tradizioni gastronomiche attraverso iniziative dedicate alla storia e alle usanze del territorio.

La rassegna gastronomica e culturale Vedi Napoli e poi Mangia entra nella sua quarta edizione, trasformando il patrimonio culinario della città in un palcoscenico di approfondimento antropologico tra il 24 e il 26 aprile. Promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, l’evento vede la direzione artistica e la cura scientifica dell’antropologo Marino Niola, puntando su un programma che intreccia degustazioni guidate, performance artistiche e musica sacra, con la partecipazione di chef e studiosi. Un viaggio tra sapori storici e tradizioni domestiche. Il calendario degli appuntamenti, che richiede la.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, viaggio tra sapori e storia: il festival del gusto

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